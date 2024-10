Atalantamania: meglio Real e Barça di un Celtic anti-Champions, ma Zaniolo...

AFP via Getty Images

Che l'Atalanta vada in difficoltà contro squadre che si chiudono, è un dato di fatto risaputo e arcinoto, ma ci si aspetta un pullman dentro l'area da chi lotta per la salvezza, non da chi è campione in carica in Scozia. E invece il Celtic, che a detta del suo tecnico alla vigilia non si sarebbe snaturato ma avrebbe attaccato, si chiude come non mai. Una partita che doveva essere bella e aperta, è stata invece a senso unico. La Champions è un'altra cosa, una competizione prestigiosa da rispettare e andrebbe giocata, non solo in senso letterale, al di là del risultato. Poi l'Atalanta non è riuscita a concretizzare, ma questo è un altro discorso.

Quando ti serve un piano B, perché la gara diventa fastidiosa e undici pedine biancoverdi, con il portiere migliore in campo su tutti, impediscono qualsiasi gol, è bene averlo a portata. Il piano di riserva dell', quello che funziona praticamente sempre, si chiama. L'azzurro veniva da 6 gol segnati in 4 partite di fila ed era pronto a spezzare il digiuno europeo dopo il rigore sbagliato in Champions in casa contro l'Arsenal, altro 0-0 strettissimo. Ieri però, confinto trequartista ma più che altroa tratti più attaccante di Retegui, era dura far pervenire i cross all'oriundo, che pure ci ha provato. Senza gol in 45 minuti dominati quindi, per sbloccarla sarebbe dovuta venire in soccorso la panchina lunga, i rinforzi freschi acquistati apposta sul mercato.

"Per me devono migliorare ancora di condizioneche io non vedo proprio come attaccante", ha ribadito ieri seranel dopo gara. I cambi questa volta non hanno inciso, oltre allo spirito battagliero sembra sia mancata anche la giusta condizione, quella freschezza essenziale per svoltare le partite. Ci si aspetta di più dall'azzurro, che in questo tour de force avrà diverse occasioni per entrare e spaccare il match. Solo da qui passerà una