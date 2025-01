Getty Images

Nemmeno il tempo di metabolizzare la clamorosa rimonta del Milan sull'Inter in finale di Supercoppa Italiana, che il calendario del 2025 ci offre la Final Four di quella spagnola. Si gioca in Arabia anche questo trofeo, semifinali e finale in gara secca nell'arco di pochi giorni. Ad affrontarsi oggi i campioni della Copa del Rey, L'di Bilbao, e i secondi classificati ne La Liga, il. La seconda semifinale sarà invece tra i detentori del titolo spagnolo, il Real Madrid, e i finalisti sconfitti in Coppa, il Maiorca. In palio la finale del 12 gennaio.

Partita : Athletic Club-Barcellona

: Athletic Club-Barcellona Data : 8 gennaio 2025

: 8 gennaio 2025 Orario : 20.00

: 20.00 Canale TV : Telelombardia

: Telelombardia Streaming: Youtube Cronache di spogliatoio

: Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Jaureguizar, Sancet; I. Williams, Guruzeta, N. Williams. All. Valverde.: Pena; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casado, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.- La gara sarà trasmessa in chiaro da Telelombardia (canale 10 in in Lombardia, in Piemonte in particolare nelle province di Novara, Vercelli e Biella, in gran parte della Liguria, nelle province di Verona e Vicenza e nel Canton Ticino) e 7Gold.

- Athletic Bilbao-Barcellona sarà visibile in diretta streaming sulla pagina YouTube di Cronache di Spogliatoio tramite PC o scaricando l'app di YouTube su dispositivi mobili.- La telecronaca su Telelombardia e 7Gold sarà affidata a Cristiano Ruiu e Matteo Zorloni