Lo aveva voluto Thohir. All'epoca, tre anni fa, era un vincente: 4 campionati consecutivi sulla panchina dell'Ajax, più una Supercoppa olandese. Un buon biglietto da visita, nonostante il secondo posto nel 2015/16. Che, a pensarci a posteriori, era un brutto presagio... Frank de Boer, sulla panchina dell'Inter, dura 84 giorni: 14 partite, 7 sconfitte, 2 pareggi e 5 vittorie. Tra le quali c'è la sua ultima vittoria da allenatore in un campionato nazionale: 26 ottobre 2016, 2-1 al Torino, doppietta di Mauro Icardi. Da lì, il buio. Sì, perché in Premier dura 4 partite: panchina del Crystal Palace, 4 sconfitte e 0 gol fatti. Per non parlare ora della MLS...



C'ERA UN'ISOLA FELICE - Atlanta era un'isola felice. Felice e divertente, merito del Tata Martino. Giovane squadra della Major League Soccer, la franchigia della Georgia ha due anni di vita: nel primo, 2017, raggiunge i playoff per il titolo, perde con Columbus ai rigori, ma nell'aria si respira la sensazione di essere davanti a qualcosa di magico. E infatti, al secondo anno, il titolo: stagione regolare mostruosa, playoff da urlo, Josef Martinez capocannoniere (31 gol in regular season più altri 4 nei playoff) e MVP, Miguel Almiron che si guadagna la chiamata della Premier. Il tutto in una casa, il Mercedes Benz Stadium, maestosa, con un pubblico da record. Ora, come si fa a essere la seconda peggior squadra della Lega nel giro di 3 mesi? Frank de Boer... NUMERI IMPIETOSI - E' vero, non c'è più Miguel Almiron, ma è comunque arrivato il Pity Martinez, miglior giocatore dell'ultima Copa Libertadores, vinta da protagonista con la maglia del River. De Boer due partite le ha vinte, sì, ma in Concacaf Champions League, competizione dalla quale è comunque stato subito eliminato. Ma in campionato, sulla scia di quanto fatto con Inter e Crystal Palace (in Inghilterra ha vinto in Coppa di Lega una partita), continua a non vincere: ko 2-0 col DC United, 1-1 in casa con Cincinnati e Philadelphia, 2-0 con Columbus. Fuori casa sempre sconfitto, in casa ha solo pareggiato, con 2 gol fatti: l'anno scorso dopo 4 gare erano 8, due anni fa 10. Con il Tata in panchina, in due anni di Regular Season, sono stati realizzati 140 gol. Ah, e ovviamente c'è l'ultimo posto in classifica nella Eeastern Conference, con il peggior attacco dell'intero campionato (Western Conference compresa) in coabitazione con i San José Earthquakes di Almeyda. Si è partiti col 3-4-3, si è passati al 4-3-3, ma il risultato è sempre lo stesso: non si vince. E ritornano in mente le parole del suo agente, Guido Albers, dello scorso dicembre: "In MLS ​non c'è il rischio che dopo tre partite venga esonerato". Dopo 3 gare no, ma se i risultati non dovessero cambiare...