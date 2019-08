C'è anche Fabio Paratici in tribuna a Stoccolma dove la Juventus sta sfidando l'Atletico Madrid nell'ultimo match di ICC. Questa mattina il responsabile dell'area sport bianconera avrebbe avuto un colloquio con Maurizio Sarri per fare il punto sul mercato in uscita e quello in entrata. Ora osserva le prime indicazioni dal campo. Tra due settimane inizia ufficialmente il campionato della Juventus con la trasferta al Tardini di Parma.