La stampa spagnola racconta di una rottura totale tra l'Atletico Madrid e Joao Felix. Il portoghese non va d'accordo con Simeone e in questa crepa prova inserirsi il Psg, che su richiesta di Luis Enrique - dovrebbe essere lui il nuovo allenatore - ha iniziato a muoversi per provare il grande colpo. La richiesta è 60 milioni di euro.