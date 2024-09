Atletico Madrid-Valencia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Atletico Madrid-Valencia

Data: domenica 15 settembre 2024

Orario: 21.00

Canale tv: /

Streaming: Dazn

Partenza da incubo per ilin Liga: tre sconfitte, un pareggio e uno scandalo privato che ha coinvolto l'attaccante Rafa Mir. E il calendario non aiuta: arriva la trasferta in casa dell', ancora imbattuto con due vittorie e due pareggi. I Colchoneros di Diego Simeone devono approfittare del momento di scarsa forma degli avversari per tentare di tenere il passo di Barcellona e Real Madrid, vittorioso a San Sebastian contro la Real Sociedad.- Atletico Madrid-Valencia è un'esclusiva DAZN: l'app della piattaforma si può scaricare, con successiva sottoscrizione di un abbonamento, anche su una moderna tv. Sarà possibile vedere in streaming la partita sempre attraverso DAZN che trasmetterà Atletico Madrid-Valencia anche su tutti i dispositivi mobili, come un cellulare, un tablet o un computer.

- Telecronaca affidata ad Alberto Santi.: Musso; Azpilicueta, Gimenez, Le Normand; Lino, Barrios, Koke, Llorente; Alvarez, Griezmann; Sorloth.: Mamardashvili; Vazquez, Tarrega, Mosquera, Correia; Rioja, Pepelu, Guillamon, Lopez; Almeida, Gomez.