Avellino-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Altro esame a cinque stelle per l'di Raffaele Biancolino, che dopo essersi visto raggiungere sul pari nel finale a Benevento si appresta ad affrontare ilper la sedicesima giornata del Girone C di Serie C.Gli etnei, reduci dal successo nel derby col Trapani, hanno rilanciato le proprie ambizioni di alta classifica interrompendo una striscia senza vittorie durata 5 partite; i Lupi, invece, non colgono l'intera posta in palio da 3 turni rallentando la propria rincorsa al vertice.Tutto ciò che c'è da sapere su Avellino-Catania: data e orario del match, formazioni, copertura tv e dove vederla in diretta streaming.

Avellino-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251) e - in Sicilia - in chiaro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre).Avellino-Catania, in diretta streaming, sarà invece disponibile utilizzando NOW e Sky Go.