AFP via Getty Images

Ballo-Touré firma con il Le Havre

un' ora fa



Dopo la risoluzione del contratto con il Milan Fodé Ballo-Touré torna a casa, in Francia. Il terzino classe '97 ha firmato un contratto con il Le Havre, penultimo in Ligue 1 a quattro punti dalla zona salvezza. Un paio di giorni fa i rossoneri avevano annunciato così la fine del rapporto con il giocatore: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Fodé Ballo-Touré. Il club - si legge nella nota - augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".



BALLO-TOURE' CON IL MILAN - Ballo-Touré torna in Francia dopo quattro anni, era l'estate del 2021 quando il Milan lo prese a titolo definitivo dal Monaco per una cifra vicina ai quattro milioni di euro più bonus. In rossonero ha totalizzato 26 presenze oltre a 3 partite giocate col Milan Futuro; nel mezzo c'è stato un prestito al Fulham nel 2023-24 dove non ha trovato molto spazio. Cresciuto nelle giovanili del Psg, il terzino ha giocato anche con il Lille e nel palmarès ha uno scudetto vinto con il Milan nel 2021-22 e una Coppa d'Africa conquistata nel 2021 con il Camerun.