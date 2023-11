Zero minuti messi a referto in Premier League, appena due presenze totali in stagione, in Coppa di Lega, per un cumulo di 159' minuti disputati in tre mesi: l'avventura di Fodè Ballo-Tourè al Fulham è stata fin qui da dimenticare, per usare un eufemismo. Il terzino sinistro senegalese, dopo un'estate di tentennamenti e rifiuti a tutte le proposte di trasferimento che gli prospettava il Milan, sta vivendo un'altra annata negativa.



IL NO A DUE PROPOSTE E LA SPERANZA LONDINESE - Con Bologna e Werder Brema illuse e poi scansate per diversi motivi, Ballo-Tourè è passato sul filo di lana, nelle ult9ime ore di calciomercato, ai londinesi di Marco Silva, convinto che avrebbe avuto il minutaggio non racimolato in rossonero, con la formula del prestito secco e l'ingaggio pagato totalmente dai Cottagers. Un fallimento, fino ad ora.



LA SCELTA DEL MILAN E IL RITORNO IN ESTATE - Per l'ex vice Theo Hernandez, messo fuori gioco anche dai soliti problemi fisici, ma anche per il Milan stesso, che gli aveva palesato subito l'evidenza di non far più parte dei piani di Pioli, preferendo promuovere in prima squadra il giovane Bartesaghi con Florenzi jolly, e che sperava di poter ridiscutere un ipotetico riscatto col Fulham a giugno, in caso di stagione positiva, racimolando almeno 3-4 milioni di euro. Invece il classe 1997, forte di un contratto fino al 2025, tornerà a Milano, e per Furlani e Moncada riuscire a piazzarlo sarà ancora più complicato.