E' ancora in bilico il futuro di Mario Balotelli, attaccante del Marsiglia con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore vorrebbe tornare a giocare in Italia, ma per ora non ci sono squadre che hanno fatto concreti passi avanti per riportarlo a casa; il giocatore, infatti, ha un ingaggio molto alto che può essere uno scoglio importante per tutti i club di media fascia.