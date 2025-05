Balotelli: "Non c'entro con questo calcio, ora voglio andare in MLS"

Getty Images

Ospite della trasmissione di Rai Due Belve,si è raccontato a tutto tondo parlando di calcio ma non solo. In scadenza di contratto con il Genoa, l'attaccante lascerà i rossoblù e nel corso dell'intervista ha raccontato che per continuare la sua carriera sta guardando opportunità fuori dall'Italia, con la lente d'ingrandimento puntata sull'America e su quell'MLS dove andrebbe volentieri a giocare.- "Potevo fare anche di più ma non ho nostalgia. Sono felice di quello che ho fatto. Non c'è stato mai equilibrio con me.. E non è vero che rido poco, in privato rido sempre. Vorrei piangere di più, ma questo sentimento si trasforma troppo velocemente in rabbia. Ne ho avuta troppo e non è mai stata necessaria. Ma oggi se mi arrabbio faccio una passeggiata".

- "Non penso sia la normalità.. Mi hanno dato la cittadinanza solo a 18 anni, un po' l'ho sofferto".- "Quei due, quella cosa, non la rifanno. Non lo rifanno, penso se lo ricorderanno. Quando ci vuole, ci vuole. Ma".- "Mai. Potevo dire che ero forte, ma basta.. I fenomeni nella storia del calcio sono pochi".

- "Ho fatto qualcosa sopra le righe, sì, ma non mi sono mai sentito onnipotente, nemmeno lì. La mia famiglia non me l'avrebbe mai concesso.. Capii solo dopo l'importanza di quella partita. Io capro espiatorio? Si gioca in undici. Ci vuole sempre uno di carattere che si prenda la responsabilità, alcuni grandi e grossi si nascondono".- "Ci sono stati errori miei nelle scelte di alcune squadre. Nella mia carriera sono molto più professionista oggi che prima.. Per me è strano, ho una cerchia di persone piccola ma presente intorno a me e mi stavo negando anche quella. Mi sono fatto seguire in un percorso terapeutico che ho finito l'anno scorso".

- "A Mancini voglio bene, e penso me ne voglia anche lui. Mou? Eravamo due teste di cavolo, caratterialmente lui è peggio di me.. Con Brendan Rodgers non sono mai andato d’accordo. Non lo saluto neanche, mi sta troppo antipatico".- "Qualche volta sono un provocatore.. Ma ormai in campo non puoi più fare niente".- "L'esperienza di quest'anno è stata una sfiga dopo l'altra., ci voleva solo un po' più di cuore. Sarà difficile comunque che possa tornare a grandi livelli. Devi stare nei grandi campionati. Forse altri due o tre anni. Smettere sarà sicuramente un trauma a livello atletico, senza allenamento costante, senza partita, senza un gruppo. Tutto il resto non mi mancherà mai. Mi sono divertito ma non c'entro io con questo mondo. Fisicamente sto bene e ho voglia ma è difficile che resti in Italia o in Europa. Ho un'idea... Sono un po' stanco di quello che c'è intorno al calcio, soprattutto qui. Guardo all'America adesso".