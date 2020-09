Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal: "Mercato? Voglio concentrarmi sui giocatori che abbiamo, mancano due settimane e possono esserci ancora entrate e uscite".



SU MESSI - "Normale sia dispiaciuto, se n'è andato un amico (Suarez, ndr). Non ho alcun dubbio di Messi, l'ho visto allenandosi".



SU DEPAY E LAUTARO - "Nulla è scartato, ma mi concentro sui giocatori che ci sono. Il Barça deve essere sempre pronto a rinforzarsi".



LA QUESTIONE SUAREZ - "Sembra che sono il cattivo del film, non è così. L'ho rispettato, gli ho detto che forse non avrebbe avuto minuti, ma che se fosse rimasto avrei contato su di lui. Non è stata solo una decisione mia, ma anche de club. Qui c'è gente giovane e questo fa parte del calcio".