Barcellona, Flick: "Lewandowski? Non sappiamo quando torna e non voglio dire altro al riguardo"

AFP via Getty Images

, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Maiorca in campionato: massima attenzione agli indizi sulle condizioni di Robert Lewandowski, che ha rimediato un infortunio muscolare nell'ultima col Celta Vigo, in vista delle semifinali di Champions League contro l'Inter:"Lewandowski? Spero che sia pronto per le partite decisive. Bisognerà aspettare e vedere. Non sappiamo quando tornerà né per quanto tempo starà fuori. Preferisco non dire altro".- "È pronto. È pronto. Gli parlerò. Decideremo qual è il momento migliore per ripresentarsi."

- "Capisco che i giocatori non siano contenti e insoddisfatti. Ero un giocatore professionista e li capisco. Tutti vogliono dimostrare di poter dare il loro contributo e di essere parte della squadra. Lo capisco, ma non capisco la reazione. È una situazione che bisogna accettare. È stata una grande rimonta, dopo essere stati in svantaggio. E abbiamo preso la decisione giusta. Vogliamo vedere una buona reazione da parte dei giocatori, non quello che succede dopo. Tutti festeggiano la vittoria. Mi piace vedere le reazioni dei giocatori quando giocano". COS'E' SUCCESSO

- "Dobbiamo gestire la stanchezza. È molto importante mantenere le gambe fresche. Dobbiamo gestire il minutaggio. Non è facile. I giocatori vogliono dimostrare di essere in forma e non vogliono riposare, e devono accettare le nostre decisioni. Quello che vogliamo è prendere le decisioni migliori per la squadra."È in un buon momento della sua carriera. Ha segnato 10 gol in Liga. È un numero 9, è dinamico, dà il suo contributo in difesa... è in buona forma, ma dobbiamo gestirlo bene perché abbiamo bisogno di lui fino alla fine della stagione".