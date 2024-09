Barcellona, il primo ko è una disfatta: 4-2 con l'Osasuna di Budimir e Yamal che parte in panchina

AFP via Getty Images

Il primo tonfo stagionale delnella Liga in Spagna è destinato a fare tanto rumore. La squadra catalanta arrivava all'ottava giornata di campionato da primatista solitaria e imbattuta con 23 gol fatti e solo 5 subiti, ma la trasferta all'El Sadar di Pamplona è risultata incredibilmente indigesta adche esce sconfitto per 4-2 contro un brillantissimoDecisiva per i Gorritxoak è stata la doppietta dell'ex-Crotone e Sampdoria(uno su rigore), ma impressionante è stato il predominio fisico degli uomini diche hanno surclassato sul piano atletico i catalani, rimaneggiati è vero, e con tanti problemi di infortuni fra cui Araujo, De Jong, Gavi, Dani Olmo e ter Stegn e senza ancora Szczesny in porta.

A far discutere maggiormente è stata però lentrato in campo soltanto al minuto 59 con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. Suo, tra l'altro, è stato il gol inutile del 4-2 nei minuti finali di una gara già indirizzata.