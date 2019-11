I primi mesi al Barcellona non sono stati dei più semplici per Antoine Griezmann: dalle critiche dei tifosi, ai presunti litigi con Messi, passando per le esclusioni cocenti dall'11 titolare. A provare a fare chiarezza ci ha pensato Ernesto Valverde in conferenza stampa: "Griezmann giocherà quando manterrà le aspettative" ha dichiarato il tecnico dei blaugrana. "In realtà sta giocando regolarmente, anche se alcune partite è stato in panchina. Non mi piace parlare di indiscutibili; Antoine gioca e continuerà a giocare".