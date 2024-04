Barcellona, Xavi non ci sta: 'Eliminati da un errore dell'arbitro, è stato un disastro'

Ilè fuori dalla UEFA Champions League, non senza polemiche. I blaugrana vengono eliminati dal Paris Saint-Germain, che si impone in catalogna 4-1 ribaltando il 3-2 del Barça a Parigi, ma- Due gli episodi contestati, decisivi ai fini del risultato. Il primo èdopo il fallo da ultimo uomo su Bradley Barcola, decisione presa senza rivedere l'azione al monitor come invocavano i giocatori del Barça. La seconda è l

- Non ci sta Xavi, che ha fine partita si dice indignato per l'arbitraggio di Kovacs: "Scontento e arrabbiato, perché l'espulsione segna l'eliminazione - riporta Sport -. In undici eravamo messi bene in campo. E' troppo dare il rosso in questa giocata. Diventa un'altra partita.Avevamo il dubbio se togliere Lamine Yamal o Pedri, però volevamo tener il controllo. Davanti avevamo il punto di riferimento in Lewandowski e le gambe di Raphinha. L'espulsione segna l'eliminazione.Abbiamo pareggiato, 2-0 con Lewandowski e un altro con Raphinha per forzare i supplementari, ma sempre a rincorrere. In dieci è molto complicato.

E' un peccato che il lavoro della stagione vada specato a causa di un'espulsione non necessaria.L'arbitro è stato pessimo, gli ho detto che è stato un disastro. Non mi piace parlare degli arbitri, ma segna la stagione e va detto.Il Barça ci riproverà. Io non sono importante. La Champions League che abbiamo vinto nove volte è notevole".