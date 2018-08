l Commissario Straordinario - visto il Comunicato Ufficiale n. 22 del 20 luglio 2018 relativo alla società F.C. BARI 1908 S.p.A.; - preso atto della intervenuta non concessione della Licenza Nazionale e della conseguente non ammissione al Campionato professionistico di competenza 2018/2019 della società F.C. BARI 1908 S.p.A.; - visto l’art 110 delle N.O.I.F.

delibera:

lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società F.C. BARI 1908 S.p.A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini