Il Bari dovrà intervenire pesantemente sul mercato a gennaio con un colpo per reparto. A centrocampo piace da tempo Lucien Agoumé che è rimasto all'Inter in estate e può partire in prestito. Il dubbio, nonostante gli ottimi rapporti fra i club, è legato alla volontà del ragazzo che non vorrebbe un addio per un campionato inferiore alla Serie A.