Gentile Procuratore,sono un giovane bergamasco tifoso dell'Atalanta da quando mio padre mi portava in curva con sciarpa e cappellino neroazzurri. Ora sono ormai grandicello e non mi posso di certo lamentare del fantastico percorso che sta facendo la mia squadra del cuore con il suo condottiero Gasperini. C'è però solo un piccolo dettaglio che stride e ha il seguente nome: MUSA BARROW (in gol con la maglia del Bologna nell’ultimo match di campionato e ora pronto a sfidare l’Inter)! Secondo il mio modesto avviso il calciatore gambiano, frutto del vivaio atalantino, doveva rimanere a Bergamo senza se e senza ma. Oppure il dio denaro ha accecato anche la famiglia Percassi & company? Marcello '97a, a cui va certamente riconosciuto il merito di aver completato egregiamente la formazione del calciatore, ma anche delle precedenti società presso le quali il ragazzo ha militato., dimostrando, qualora ce ne fosse ancora bisogno di sottolinearlo, di. Ed è proprio questo che si chiede in prima battuta al reparto scouting di una società (il saper individuare i giovani calciatori di prospettiva sui cui lavorare) e, in un momento successivo, allo staff tecnico della squadra stessa: il raggiungimento del massimo risultato! Ricordando, poi, che le società di calcio sono delle vere e proprie aziendeattraverso la vendita dei propri calciatori. Nelle voci di ricavo di una società di calcio, infatti, la produzione di calciatori è fondamentale nei bilanci.Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com ponendo due domande provocatorie: l'Atalanta ha sbagliato a cedere Musa Barrow al Bologna? Non poteva aspettare che le quotazioni del calciatore si alzassero ancora di più rimanendo a giocare a Bergamo?