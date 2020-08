Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parla a BeIN Sports di Lautaro Martinez, obiettivo di mercato dei blaugrana: "Lautaro? Parleremo con l'Inter quando finirà la Champions League. La questione non è assolutamente chiusa. Pjanic? Bello che abbia firmato per noi, è un calciatore che il Barcellona inseguiva da anni".



SU NEYMAR - "Esiste un'emergenza Covid che rende la situazione economica non buona. E poi il Psg non lo vuole vendere".