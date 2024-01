Barzagli confessa: 'Tifo Fiorentina, ma qui a Firenze mi vedono come uno juventino'

L'ex difensore Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di Radio Serie A dove ha confessato le sue simpatie calcistiche: "Io sono nato Firenze, tifo Fiorentina. Quando ero piccolo andavo in Curva Fiesole e seguivo la squadra, poi ho iniziato a giocare e ho smesso. La cultura del nostro paese ci limita, infatti adesso evito di andare al Franchi perché so che la gente mi vede solo come un ex Juventus. Mio figlio gioca nella Fiorentina e vado a vederlo al Viola Park. In ogni caso è da 3 anni che vivo a Firenze e non ho mai avuto problemi con nessuno"