Attimi di panico durante Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League in scena al St. Jakob Park della città svizzera: nel settore ospiti si è verificato un malore per un tifoso viola, con un sospetto arresto cardiaco, è arrivata la barella dei soccorritori e il match è stato sospeso a inizio del secondo tempo supplementare, in seguito al richiamo di alcuni giocatori della squadra toscana. Dopo alcuni minuti di sospensione, circa 10, il tifoso è stato portato in ospedale, tra gli applausi del pubblico di casa: si parla di un sospetto infarto