Getty Images

Bayern Monaco: dove può andare Muller

7 minuti fa



Thomas Muller lascerà il Bayern Monaco dopo 25 anni. Il club tedesco ha deciso di non rinnovare il contratto all'attaccante classe 1989, che cerca una nuova sfida. Non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, Muller vuole continuare. Su di lui ci sono tre club della Major League Soccer FC Cincinnati, San Diego FC e Los Angeles FC.



In questa stagione ha segnato 5 gol in 35 partite stagionali, tra Bundesliga e coppe. In carriera sono 289 in 830 match