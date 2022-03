Il Bayern Monaco vedrà la prossima stagione l'illustre partenza di Niklas Süle al Borussia Dortmund ed ora è pensa al sostituto. Persa la pista Andreas Christensen, destinato al Barcelona, la squadra tedesca è in pressing su Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Il 27enne è in scadenza di contratto. Lo riporta AS.