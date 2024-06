Belgio-Romania: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ultima occasione per risalire o continuare a volare.si affrontano a Colonia con umori diametralmente opposti nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024.I Diavoli Rossi hanno perso all'esordio contro la Slovacchia con due gol annullati a Lukaku, i rumeni hanno invece travolto l'Ucraina con un netto 3-0 e guidano la classifica del gruppo E. La nazionale di Tedesco non può sbagliare per rilanciarsi in ottica ottavi, quella di Iordanescu invece con una vittoria può staccare il pass per la fase a eliminazione diretta.Di seguito tutte le info:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Belgio-Romania in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Belgio-Romania: sabato 22 giugno 2024: 21:00: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251): Rai Play, Sky Go, Now: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Vertonghen; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard.. Tedesco.: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.. Iordanescu.

- La partita fra Belgio e Romania si giocherà sabato 22 giugno 2024 al RheinEnergieStadion di Colonia. Il calcio d'inizio è fissato alle 21:00.- La gara fra Belgio e Romania sarà visibile sia sui canali Rai, in chiaro, che su Sky. Il canale di riferimento sulla tv di Stato sarà Rai 1, mentre sull'emittente satellitare andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).- In streaming, Belgio-Romania sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go per abbonati Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell'opzione NOW. La partita sarà disponibile anche su Rai Play.

- Su Sky, la telecronaca di Belgio-Romania sarà a cura di Maurizio Compagnoni, con Lorenzo Minotti al commento tecnico. Per quanto riguarda la Rai, invece, toccherà alla voce di Dario Di Gennaro con Andrea Stramaccioni.