Belgio, Tedesco: 'E' successo di tutto. Semafori rossi, laser negli occhi, ma ci siamo qualificati'

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Domenico Tedesco, allenatore del Belgio, si è lamentato di quanto successo prima e durante la sfida contro l'Ucraina: “Siamo arrivati ​​allo stadio in circostanze mai viste prima.Avevo due minuti per fare un discorso di preparazione e abbiamo dovuto ridurre il riscaldamento. È incredibile, incredibile, incredibile…”“Qui sta accadendo di tutto. Tutto è permesso. Possiamo avere un ritardo di un’ora, ma non ritardare la partita di 15 minuti.ma ci siamo comunque qualificati, ecco perché sono così orgoglioso dei giocatori”.

Il Belgio ha chiuso il girone E alle spalle della Romania. Negli ottavi di finale, lunedì 1 luglio alle 18, sfiderà la Francia.