Filippo, allenatore del, parla a Dazn dopo il pari contro ladel fratello Simone: "Non ho sentito ancora nessuno in famiglia. Certo è una partita strana, giocare contro la squadra di mio fratello è complicato ho cercato di concentrarmi sulla mia squadra. Ho visto una foto, oggi, di quando eravamo giovani a Piacenza all’antistadio. Essere avversari è stata dura, ma sono contento di aver regalato una gioia a tutta la famiglia. Sapevo che era difficile. Simone è fra i migliori allenatori d’Europa ma preferisco non affrontarlo. Fortunatamente saremo avversari solo fra cinque mesi. Ieri sera ci siamo sentiti a mezzanotte, è difficile gioire per un gol fatto contro mio fratello. Ho imparato da lui, per quello che ha fatto nella Lazio c’è solo da imparare"."Non posso dire niente a questi ragazzi, significherebbe cercare il pelo nell’uovo. Sono fantastici mi stanno regalando soddisfazioni incredibili. Abbiamo giocato alla pari con Juventus e Lazio. Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo ribattuto colpo su colpo i ragazzi stanno andando oltre le mie aspettative. Questo è il premio per il loro impegno giornaliero. Questi ragazzi mi stanno sorprendendo. Pensare di giocare così era una speranza, ma adesso dobbiamo mantenere questo spirito e restare con i piedi per terra anche se facciamo risultato con squadre che sembrano fuori dalla nostra portata. Quando ho visto i primi minuti ho pensato che era impossibile anche giocarcela, invece questi ragazzi sono stati capaci di giocarsela. Qualcuno forse gli ha fatto credere di essere meno bravi di quello che sono ma noi e la società abbiamo creduto in loro. Sono orgoglioso dei miei ragazzi".