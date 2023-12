Ismael Bennacer si racconta in esclusiva a calciomercato.com tra passato, presente e futuro. Il forte centrocampista algerino è pronto a tornare in campo sei dopo l’infortunio al ginocchio patito nella semifinale di andata della scorsa Champions League contro l’Inter.



Per te è stato difficile non poter fare quello che ami, ovvero giocare a calcio e aiutare il Milan, in questi sei mesi: come sono stati a livello psicologico?

“All’inizio era difficile, la sera dell’infortunio è stata molto difficile perché non sapevo cosa avevo. Il giorno dopo ho fatto risonanza e mi hanno detto che sarei tornato dopo 8/9 mesi. Ero molto molto triste ma in quei momenti dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno perché è così che vai avanti. Ho avuto più tempo per me, per la mia famiglia, per lavorare a delle cose per le quali prima non avevo tempo. Giocando ogni tre giorni non hai tempo per queste cose. Ora sono contento perché sono pronto’.





Ci puoi raccontare i segreti di questo tuo recupero a tempo di record?

“Dormire, dormire bene. Si magari ho dormito molto bene, mangiare bene anche. C’era la mia famiglia e questo è molto molto importante. Poi mi sono fissato degli obiettivo ogni giorno, pensavo solo a quello. Poi non volevo per forzare tornare prima ma i fatti hanno detto questo, che sono pronto. Adesso aspetto solo questo, voglio tornare a giocare”.