Non c'è pace per Karius. L'ex Liverpool, in prestito biennale al Besiktas, continua a commettere errori anche in Turchia, anche nell'ultima sfida contro il Konyaspor. Senol Gunes, allenatore del club, parla delle prestazioni del tedesco: "C'è qualcosa di sbagliato nel suo entusiasmo per il gioco. Non si sente davvero parte della squadra. E' qualcosa che non siamo stati in grado di risolvere, io per primo. C'è qualcosa che non va".