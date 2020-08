Come anticipato da calciomercato.com, il Torino ha già raggiunto un accordo con l’ex Milan Lucas Biglia per un annuale a due milioni di euro netti con opzione per il secondo anno. Il club granata, però, ha preso tempo perché sta provando a prendere Fausto Vera dell’Argentinos Juniors. Per il classe 2000 è stata rifiutata una prima offerta da 6 milioni e il Torino sta ragionando su un’eventuale nuova proposta. Biglia intanto aspetta e sul tavolo ha anche un’offerta del Trabzonspor.