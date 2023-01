Guardando sempre più al futuro. La Major League Soccer è un campionato in crescita costante sotto ogni aspetto, compreso quello tecnico. E nella prospettiva di aumentare la competitività prende a setacciare anche i mercati dell'est Europa, cioè il più vasto serbatoio di talento giovanile che il continente metta a disposizione degli operatori di mercato.A indicare che una nuova rotta di mercato si sta aprendo è il trasferimento di, attaccante esterno classe 2002, dall'Hajduk Spalato al Los Angeles FC, la squadra in cui militano Giorgio Chiellini e Gareth Bale. La transazione, come riferito dalla testata sportiva croata Sportske Novosti , avviene sulla base di 5 milioni di euro, cui possono aggiungersi altri 1,5 milioni di euro in bonus. Inoltre il club croato si è assicurato il 20% sull'eventuale futura cessione del calciatore. Che dunque non approderà in Italia.mentre durante l'estate era stato fatto il nome della Sampdoria. Indiscrezioni di mercato che non troveranno mai conferma, dato che ormai il giocatore è andato dall'altra parte dell'Atlantico.Una novità, quella dell'apertura del mercato Usa, che da parte croata viene rimarcata con sorpresa, ma anche con una punta di compiacimento. L'arrivo di nuovi compratori significa infatti garantire nuovi sbocchi ai giovani talenti, ma anche fare leva su ulteriori possibilità di scatenare aste intorno ai giovani papabili per il trasferimento all'estero.(oltreché per gli intermediari, va da sé).Ma in particolare c'è un aspetto di questo trasferimento che Sportske Novosti ha ritenuto interessante: che tipo di prospettiva si presenta, per i giovani calciatori come Stipe Biuk, col trasferimento nella MLS? SL'interrogativo è stimolante e pone una questione cui si potrà dare risposta soltanto negli anni a venire. Fin qui l'interesse prevalente delle franchigie MLS verso il mercato europeo dei calciatori si è orientato sui giocatori a fine carriera, o nel pieno della maturità ma con prospettive decrescenti nel calcio europeo. Acquisire giovani talenti significa scommettere sul futuro, ma poi quel futuro comporta una scelta fra l'orientamento verso la produzione di risultati sportivi o lo sviluppo del talento in vista di una futura cessione. Insomma, l'analisi proposta dal quotidiano sportivo croato spinge a chiedere se la MLS voglia diventare un campionato “di sviluppo”, come per esempio da tempo in Europa è la Liga portoghese. Il tempo dirà.@pippoevai