Inizio di stagione da urlo per. Cinque gol e tre assist in dieci partite,. A un passo dalla Fiorentina in estate, l’argentino scuola Racing di Avellaneda ha scelto di rimanere a Udine per ritrovare i livelli mostrati in Sudamerica. E dai risultati di questi primi mesi, la scelta si sta rivelando azzeccata. Sul classe 1994, è vivo l’interesse di diverse big del massimo campionato italiano. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,, ma non sono le uniche:, nella sfida tra l’Udinese e il Milan.di euro trattabili, De Paul è una delle più grandi rivelazioni di questo avvio di stagione di Serie A. Le sue qualità erano note ai più esperti (tra cui il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici) da tempo, ma con gli anni l’argentino si era smarrito. Con Velazquez sulla panchina dell’Udinese, sembra essere definitivamente esploso. “- ha detto De Paul in settimana dopo il rinnovo -, una squadra seria e che non deve invidiare niente a nessuno. Quello che ha fatto Di Natale non lo può fare nessuno., ma è normale. Però posso dire che, finché metterò questa maglia, darò il 100%”., gli occhi delle big e non solo. In questo avvio di stagione da urlo, De Paul"Adesso sono stato chiamato di nuovo in nazionale, sono contento,. Io so che in Argentina abbiamo tanti calciatori, ma sono felice: il gruppo mi ha accolto benissimo, ne conosco tanti perché siamo tutti giovani e stiamo lavorando bene", ha detto De Paul dopo il rinnovo di contratto. Questa sera alla Dacia Arena lo aspetta la prova Milan, ma avrà gli occhi puntati addosso anche di Inter e Napoli.@AleCosattini