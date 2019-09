A quanto pare c’è lo zampino di Maurizio Sarri dietro la decisione della Juventus di non affondare il colpo su Jerome Boateng. Con l’infortunio di Chiellini, Fabio Paratici aveva intenzione di correre ai ripari per rinforzare la retroguardia bianconera con un colpo last minute a costi minimi. Dal canto suo invece il tecnico toscano ha comunicato alla dirigenza di essere felice della rosa attualmente a disposizione e di voler proseguire con i quattro centrali difensivi già ai suoi ordini: Bonucci, De Ligt, Demiral ed il reintegrato Rugani. Il colpo Boateng è dunque nato e tramontano nel giro di poche ore. Mister Sarri si fida dei suoi uomini!