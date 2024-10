Boban e la top 3 dei terzini sinistri: "Dimarco come piede è il numero uno, ma non lo ce lo metto"

Getty Images

Dopo l'assist recapitato a Marcus Thuram nella vittoria all'ultimo sul campo dello Young Boys,è stato oggetto di discussione negli studi di Sky Sport. La parola è passata al grande ex centrocampista del Milan, oggi opinionista, al quale è stata data la possibilità di stilare la sua personalissima top 3 dei terzini sinistri al mondo."Sì,, ha premesso il croato. "Come piede, per me è il numero uno al mondo". Parole che hanno fatto seguito a quelle di Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus tra le altre: ", che aveva la stessa palla cattiva". Qui, però, Boban ha fatto una precisazione: "Come terzini sinistri nel complesso, però,".

Theo lo conosciamo tutti, non c'è bisogno di dilungarsi sul numero 19 del Milan che è stato anche indicato dallo stesso Dimarco come una figura alla quale guardare nel ruolo.(classe 2002) gioca neled è stato prelevato ormai più di due anni fa dallo Sporting Lisbona del prossimo ds del Manchester City Hugo Viana.(classe 1995) è campione d'Europa in carica con ile gioca al Bernabeu da 5 anni, quando è arrivato dal Lione.