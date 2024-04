Bologna: due alternative a Thiago Motta

21 minuti fa



Il Bologna guarda al futuro della propria panchina con un'idea chiara in testa: fino all'ultimo si aspetterà di capire se Thiago Motta andrà via davvero o se c'è margine per poter rinnovare.



Se però la corte dei top club europei, e della Juventus più in generale, dovesse alla fine portare ad un addio allora il club emiliano non si farà trovare impreparato e sono due i profili che più piacciono al dg Sartori.



Il primo risponde al nome di Raffaele Palladino, in scadenza di contratto con il Monza a fine stagione. Il secondo è invece quello di Paolo Vanoli, ex-collaboratore di Antonio Conte all'Inter e oggi allenatore del Venezia in Serie B.