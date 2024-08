Getty Images

Bologna, ecco i convocati di Italiano per la sfida con il Napoli: c'è Pobega

20 minuti fa



L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Napoli, in cerca di riscato dopo il 3-0 di Verona. Tra i giocatori che andranno almeno in panchina, c'è anche il nuovo acquisto Tommaso Pobega, che ha scelto la maglia numero 18. Ecco la lista completa:



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.



Difensori: Beukema, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.



Centrocampisti: Aebischer, Byar, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.



Attaccanti: Castro, Dallinga, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.