Bologna-Fiorentina, anche Ranieri e Dodó contro Italiano: "Non ha salutato, rispetto per i 3 anni con noi"

Non si placanoin occasione della vittoria delcontro la, la sua ex squadra, firmato gol di, al Dall’Ara. La rete ha consentito agli emiliani di conquistare i tre punti e interrompere la striscia di otto vittorie di fila della squadra toscana.La reazione al momento del gol, valida per il 16° turno di, non è piaciuta al club toscano. Il direttore sportivo Daniele Pradé ha attaccato Italiano ai microfoni di DAZN, con lo stesso tecnico che ha risposto ai microfoni dell’emittente poco dopo

Più tardi sono arrivate le reazioni di alcuni calciatori, che hanno commentato l’accaduto in conferenza stampa e attraverso i canali social. Tra questi il difensore e capitano Luca Ranieri e il terzino destro Dodò.Il difensore e capitano violaha parlato nel post partita di Bologna-Fiorentina in conferenza stampa e ha commentato l’esultanza di Vincenzo Italiano a fine gara: “Non sono nessuno per giudicare ma posso dire che non è venuto a salutare: avrà le sue ragioni. Va bene così”.Anche Dodò ha detto la sua attraverso una story su Instagram: “Rispetto sopratutto perché sei stato 3 anni con la nostra squadra”. Un attacco indiretto all’ex allenatore della Fiorentina, che la scorsa estate ha salutato e si è seduto sulla panchina del Bologna.