Fiorentina, quella di Bove è un'assenza che pesa. Pradè torna su Folorunsho

Edoardo Bove ha avuto un grandissimo impatto sulla realtà Fiorentina. Arrivato in riva all'Arno nelle ultimissime ore di mercato, il giovane centrocampista è riuscito fin da subito a ritagliarsi uno spazio importantissimo nella rosa viola. Un giocatore multitasking capace di svolgere in maniera egregia ben tre ruoli, con Palladino che nei big match lo ha sempre schierato nella posizione di ala. Ecco perché la perdita del ragazzo per un tempo ad oggi indefinito è un grosso problema per la Fiorentina ed il prosieguo della sua stagione. E per questo motivo, Pradè potrebbe decidere di intervenire sul mercato a gennaio. E il Corriere Fiorentino fa il nome di

- Secondo il quotidiano è lui il tipo di calciatore che la Fiorentina potrebbe andare a ricercare. Un centrocampista più classico rispetto al classe 2002. Folorunsho ha trovato fino ad oggi poco più di 100' nel Napoli nella stagione corrente. La Fiorentina potrebbe far leva proprio sulla volontà del ragazzo di trovare maggiore spazio.Bove infatti ha avuto un impatto dirompente sulla Fiorentina ed è stato l’elemento chiave della svolta che ha messo le ali alla squadra. È stato grazie a lui che Palladino ha potuto varare quel 4-2-3-1 che in realtà si trasformava spesso in 4-3-2-1. Un giocatore multitasking, capace di recitare più parti all’interno della stessa commedia: un po’ esterno alto, un po’ mezzala, un po’ mediano e, all’occorrenza, esterno basso o trequartista. Ovvio quindi che senza di lui il mister debba pensare a qualcosa di diverso e il rientro di Gudmundsson, pur con tutta la cautela del caso, di certo lo aiuterà. A gennaio poi sarà il club a intervenire. Lo farà sapendo che trovare un altro Bove è forse impossibile e, quindi, andando alla ricerca di un centrocampista più classico. Un vecchio nome che può tornare di moda in questo senso è Folorunsho del Napoli. Fino ad anno nuovo però, bisognerà fare con quello che c’è e cercando dentro se stessi forze che in questo momento sono un po’ venute meno.