Bologna, infortunio per Orsolini: chiede il cambio in lacrime, le condizioni

Simone Gervasio

28 minuti fa



È durata poco più di mezz’ora la partita di Riccardo Orsolini. L’attaccante del Bologna è dovuto uscire a causa di un infortunio muscolare: l’ex Ascoli si è fermato prontamente e, preoccupato fino alle lacrime, si è rivolto verso Italiano affinché lo sostituisse. Al suo posto è entrato Iling Jr.



Nelle prossime ore gli accertamenti per capire le condizioni dell’esterno italiano. Rientrato da un infortunio precedente, Orsolini era riuscito a riprendersi il posto da titolare ed era tornato decisivo per i rossoblù, come testimoniato dalla rete, con assist annesso contro il Monza. Nella prossima gara, la sua squadra potrebbe dover fare a meno di lui, già a partire dalla sfida all’Empoli di sabato sera.