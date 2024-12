Getty Images

Bologna, infortunio per Orsolini: quando torna e quante partite salta

13 minuti fa



Infortunio serio per Riccardo Orsolini. L'attaccante italiano si è sottoposto alle visite strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione alla coscia che comporterà un lungo stop.



IL COMUNICATO - "Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane".



QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA - Orsolini salterà le partite contro la Juventus dell'ex-Thiago Motta in programma sabato 7 dicembre e anche la sfida di Champions League in programma mercoledì 11 dicembre contro il Benfica a Lisbona. L’esterno rossoblù non ci sarà anche nelle successive sfide contro Fiorentina e Torino. La possibile data di rientro è fissata il 30 dicembre 2024 in casa al Dall'Ara contro il Verona.