Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta in Inghilterra contro Huddersfield Town ai canali ufficiali del club: "Il risultato mi interessa il giusto. A nessuno piace perdere ma i ragazzi sono stati bravi, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo messo minuti nelle gambe e arriveremo pronti per la partita di Coppa Italia a cui teniamo molto. Falcinelli? Il gol non è stato casuale, abbiamo lavorato su questi schemi ed è esattamente per questo che dobbiamo continuare ad allenarci duramente, c’è tanto da fare ma vedo un bel gruppo che ha grande voglia".