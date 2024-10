Bologna, le pagelle di CM: Orsolini spadroneggia ma solo per un tempo, Casale sciagurato

Getty Images

voto politico e di stima. Dato che di interventi ne compie davvero pochi e sui gol non può far nulla.il Genoa attacca poco dalla sua parte. Lui presidia la zona senza scomporsi.macchia una buona prova con l'erroraccio che riapre la partita. Si ripete nel finale lasciando saltare Pinamonti. Che ringrazia.la scarsa presenza offensiva del Genoa gli permette di dedicarsi più all'impostazione che al disimpegno. Nella ripresa è maggiormente impegno e non sbaglia quasi mai. Ci pensa il suo collega di reparto a rovinargli il pomeriggio.

si scuote dal relax in cui trascorre il primo tempo quando nella ripresa deve vedersela con l'esplosivo Norton-Cuffy. E non gli va benissimo.: spara un paio di saetta verso la porta di Leali che mettono i brividi al portiere del Grifone. Serve a Orsolini la palla del vantaggio.compasso e squadra in mano, palla nei piedi per disegnare le geometrie del gioco felsineo.l'inesperienza di Matturro e Marcandalli sono un invito a nozze per lui che riesce a rendersi pericoloso ogni volta che li punta. Ha però il demerito di finire troppo presto la benzina.

(dal 45' st: poco ispirato, prova a mettere la gara in ghiaccio con una sassata dal limite che non lascia scampo a Leali.(dal 31' stmobile e vivace, costringe Sabelli al fallo sistematico.(dal 18' stpoco ispirato e reattivo, non riesce a dare il contributo sperato)si approfitta della matricola Marcandalli come farebbe un bullo al liceo. Gli va peggio nella ripresa quando deve vedersela con Vasquez.(dal 31' st: il suo Bologna butta letteralmente via due punti che sembravano già in tasca. Gilardino ringrazia, i tifosi un po' meno. Dopo un ottimo primo tempo, sbaglia tutto o quasi nella ripresa non riuscendo a gestire un doppio vantaggio che pareva un'ipoteca.