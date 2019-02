Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "La partita con il Genoa è più difficile di quella con l'Inter. Perdere a San Siro ci poteva stare, domani invece dobbiamo fare risultato perché altrimenti aver vinto a Milano serve a poco. Santander si è allenato con il gruppo ieri, sta bene ed è convocato. La vittoria con l'Inter ce la siamo goduta, ma da mercoledì ce la siamo scordata. Dobbiamo andare avanti senza entusiasmarci, ma senza neanche buttarci giù. Ci possiamo salvare solo se rimaniamo tutti uniti: giocatori, società, tifosi. Gran parte della salvezza la dobbiamo costruire in casa. Ho molte possibilità per il tridente: Palacio, Sansone, Falcinelli, qualcuno giocherà sicuramente. Prima di ogni partita ho sempre qualche dubbio. In difesa non abbiamo fenomeni quindi faccio giocare chi mi convince di più, Gonzalez ha fatto bene a San Siro e domani può giocare. Calabresi o Mbaye? Per San Siro ho deciso domenica mattina: Mbaye ha fatto bene, ma sono sicuro che anche Calabresi avrebbe fatto bene. Per me sono tutti importanti e cerco di tenere tutti sulla corda".