Bologna-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

obiettivi diversi ma stessa necessità di punti nella gara del Dall’Ara. I rossoblù di Italiano hanno conquistato due punti nelle ultime tre gare ma il pari di Milano fa morale e dà fiducia, umore alto anche in Brianza dopo la seconda vittoria della stagione - la prima con Bocchetti - contro la Fiorentina lunedì sera. Il Monza cercherà di sfruttare l’impegno settimanale dei rossoblù, che continuano però a fornire ottime prestazioni.

Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All.: ItalianoTurati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Maldini. All.: BocchettiDopo il bel pareggio di San Siro, Italiano potrebbe ruotare un po’ di elementi in vista della gara di Champions contro il Borussia Dortmund: sicuro il rientro dal primo minuto di Dominguez (non è in lista Uefa) e di Lucumi, che ha scontato la squalifica a Milano. Scalpita Ravaglia per una chance in porta, davanti Castro non ha riportato conseguenze dopo lo stop nel finale contro l’Inter ma può giocare Dallinga. In casa Monza resta l’emergenza: dovrebbe rientrare Kyriakopoulos, ancora fuori Birindelli, Mota e Caldirola, oltre al lungodegente Pessina. E Pablo Marì resta da valutare, per voce del tecnico Bocchetti. La presenza dell’ex Arsenal sarebbe fondamentale vista la coperta sempre più corta, mentre in avanti probabile la conferma dell’assetto piccolo visto contro la Fiorentina con Maldini finto centravanti.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.l match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Luca Farina e Alessandro Budel