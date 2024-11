Bologna, Nervo: "Kolyvanov era spaventoso, aveva qualità tecniche superiori a quelle di Baggio e Signori"

Carloè stato ospite del podcast "Non è più domenica" con. L'exsi è raccontato a 360°, parlando della sua carriera e dei tanti campioni con cui ha avuto modo di condividere il campo in maglia rossoblù."A Bologna sono arrivato nel momento giusto e ho trovato le persone giuste dopo aver fatto. Quando arrivai, nel 1994,Quel campionato di fatti per me lo vincemmo già in ritiro. In Serie B poi siamo riusciti a vincere grazie allo stesso zoccolo duro. Quando andammo in A, arrivarono poi veri e propri campioni. Devo ringraziare il Bologna perché lì mi hanno fatto esprimere tutte le mie potenzialità.ma allora non era come adesso e davanti avevo dei campioni veri. Guidolin mi disse che forse mi avrebbero convocato e poi fu così":

Terzo giocatore per numero di presenze e tra i protagonisti della vittoria in, Nervo ha giocato con grandissimi campioni in maglia Bologna: "Momento più bello? Sicuramentefeci anche gol. Una notte in cui non dormii per la gioia., è sempre stato simile a noi. Ci sentivamo i più forti con lui, aveva una presenza mediatica eclatante.Grandi campioni con cui ho giocato? Ho avuto la fortuna di giocare con calciatori importanti. Beppelo mettiamo dove? Ovviamente c’è Roberto, ma anche, Klas, Kennetaveva delle qualità tecniche davvero spaventose, l’ho amato molto.