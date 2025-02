Bologna, ufficiale: Iling-Junior lascia i rossoblù e va in prestito al Middlesbrough

Dopo cinque mesi termina l'esperienza di Samuel Iling-Junior al Bologna. L'Aston Villa, proprietaria del cartellino, ha comunicato l'interruzione del prestito alla squadra rossoblù e, contestualmente, l'inizio della nuova avventura, sempre in prestito, al Middlesbrough, squadra di Championship.

Aston Villa can confirm that Samuel Iling-Jr has been recalled from his loan spell at Bologna and will immediately join Middlesbrough for the remainder of the season. pic.twitter.com/YTZm3BTQBe