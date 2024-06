Bolognamania: imporsi agli Europei… e poi chissà

In questista sorprendendo quanto i giocatori delstiano dimostrando una qualità superiore alla media. Da, passando per… tutti parlano dei giocatori rossoblù. I loro gol, le loro giocate (e nel caso del polacco le parate) ricordano tanto quanto visto di bello nel Bologna di quest’anno.Quindi questi giocatori possono giocare bene anche senza? La risposta probabilmente è sì. La loro qualità e la loro crescita è passata sicuramente per le sue mani ma ora sono talmente forti da potersi imporre ovunque, income nelche verrà.È ancora presto per capire quanti di loro rimarranno sotto le, il prezzo del loro cartellino probabilmente cambierà al termine dell’ma c’è la volontà da parte della società rossoblù di trattenere il maggior numero possibile di talenti. Non solo: si sta lavorando tanto sul mercato in entrata anche perché ilavrà tre competizioni da giocare e la rosa dovrà essere ampia e pronta a giocare più partite alla settimana.Intanto, è arrivato ieri a Casteldebole: è il primo rinforzo voluto da, un giovane super interessante reduce dall’avventura acon l’e che darà sicuramente una mano ai compagni in vista della. E poi cos’altro aspettarsi? Sicuramente un mercato all’altezza della situazione per rendere orgogliosi tutti quei tifosi che giorno dopo giorno stanno sottoscrivendo l’abbonamento per la prossima stagione.