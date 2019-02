Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca, parla di Krzysztof Piatek, centravanti del Milan, a Sky Sport 24: "Sono tra quelli che crede che questo non sia ancora il suo massimo. Tra un anno sarà ancora più forte: sa segnare in tutti i modi. Dove lo vedo quando avrà raggiunto il suo massimo potenziale? Il Milan appartiene ai 10 club più importanti al mondo come marketing e storia. Ora sono un po' in crisi, ma hanno tutto per poter tornare a grandi livelli, devono costruire una buona squadra. Non sono del parere che un giocatore debba pensare sempre a scappare da un'altra parte: lui è strafelice di essere al Milan, perché non può stare bene lì e pensare per forza di andare al Barcellona o al Real Madrid?".