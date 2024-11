Bonucci: "Voglio essere un allenatore vincente, farlo con la Juventus sarebbe il sogno"

YAGIZ GURTUG

L'ex difensore dellae della Nazionale italiana Leonardo, oggi nello staff del tecnico dell'Under 20 Bernardo Corradi, ha parlato a Prime Video, partendo proprio dalla sua nuova esperienza da allenatore dopo il ritiro."È stata una bella esperienza. Di sicuro in questo momento era quello che mi serviva per capire se ce l’ho, se mi viene da dentro quel fuoco che serve per fare l’allenatore. Un bel banco di prova, vissuto con un po’ d’ansia, sono onesto. Quando ti butti nel nuovo, nell’incognito, non sai mai quali sono le avventure e i momenti che ti aspettano".

- "Apprezzo la voglia di tenere il pallone in gioco. A volte quello che mi convince un po’ meno sono i difensori che non fanno i difensori. Un atteggiamento che per alcuni versi ha fatto prendere dei gol un po’ troppo facili".- "L'infortunio di Bremer è una perdita importante. E' un leader silenzioso, aggiunge fisicità, corsa, potenza... copertura sui 50 metri che hai alle spalle. Peccato perché sarebbe stata diversa la Juventus di oggi rispetto a quella che sarebbe stata con Gleison".- "Il sogno è diventare un allenatore vincente, e una Champions con la Juve sarà il sogno perfetto".

