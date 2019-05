Il Borussia Dortmund non si vuole fermare a Schultz, Brandt e Hazard jr. Nel mirino, dopo tre under 25, c'è un attaccante d'esperienza, che in Bundesliga ha già giocato: Mario Mandzukic. Il centravanti della Juventus, fresco di rinnovo di contratto, è uno degli obiettivi del club giallonero. E ne parla anche l'amministratore delegato Hans-Joachim Watzke.



'NON E' DA ESCLUDERE' - Queste le parole dell'ad del Dortmund alla Bild: "Abbiamo ancora delle idee, anche se non sono semplici da concretizzare. Mandzukic? Al momento è un giocatore della Juventus, nel calcio però non va escluso nulla. Una cosa la posso dire: più attaccanti centrali si hanno in rosa, peggio renderanno tutti. Perché il Bayern sono anni che non prende un'alternativa vera a Lewandowski? Ogni acquisto va pesato bene. Per come conosco Mario è un calciatore che vuole giocare sempre...".